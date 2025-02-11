Темлянцев (Цымлянцев) Ефрем Агафонович 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцев (Цымлянцев) Ефрем Агафонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1767

умер 21.11.1827

Отец
Цымлянцев Агафон Михайлов1728 г.р.
Мать
Цымлянцева (Сундеева) Анастасия Игнатьева1732 г.р.
Супруги
Темлянцева Анна1770 г.р.
Дети
Темлянцев Стефан Ефремович1793 г.р.
(Темлянцева (Цымлянцева)) Устинья Ефремовна1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Цымлянцев Агафон Михайлов

Мать: Цымлянцева (Сундеева) Анастасия Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темлянцева Анна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Темлянцев Стефан Ефремович

Мать ребёнка: Темлянцева Анна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Темлянцева (Цымлянцева)) Устинья Ефремовна

Мать ребёнка: Темлянцева Анна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Темлянцев (Цымлянцев) Моисей Ефремович

Мать ребёнка: Темлянцева Анна

Смерть
21.11.1827

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