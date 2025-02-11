Темлянцев (Цымлянцев) Ефрем Агафонович
мужской, родился 1767
умер 21.11.1827
ОтецЦымлянцев Агафон Михайлов1728 г.р.
МатьЦымлянцева (Сундеева) Анастасия Игнатьева1732 г.р.
Супруги
Темлянцева Анна1770 г.р.
Дети
Темлянцев Стефан Ефремович1793 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Темлянцева Анна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Темлянцев Стефан Ефремович
Мать ребёнка: Темлянцева Анна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Темлянцева (Цымлянцева)) Устинья Ефремовна
Мать ребёнка: Темлянцева Анна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Темлянцев (Цымлянцев) Моисей Ефремович
Мать ребёнка: Темлянцева Анна
Смерть
21.11.1827