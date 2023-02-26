Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Иванова

Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
28.09.1897

Муж: Никита Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1898

Сын: Евдоким Никитин

Отец ребёнка: Никита Герасимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.