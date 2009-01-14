Елфимова (Тришина) Анна Алексанровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елфимова (Тришина) Анна Алексанровна

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Место рождения

Потягино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

С 04.11.1925

Дата смерти

По 14.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 04.11.1925

Отец: Тришин Александр Серапионович

Мать: не указана

Потягино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
С 03.05.1951

Сын: Елфимов Николай Тихонович

Отец ребёнка: Елфимов Тихон Иванович

Центральный Коспашский, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
1952

Сын: Елфимов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Елфимов Тихон Иванович

Центральный Коспашский, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елфимов Тихон Иванович

Смерть
По 14.01.2009
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