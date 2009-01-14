Елфимова (Тришина) Анна Алексанровна
Место рождения
Дата рожденияС 04.11.1925
Дата смертиПо 14.01.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 04.11.1925
Отец: Тришин Александр Серапионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 03.05.1951
Сын: Елфимов Николай Тихонович
Отец ребёнка: Елфимов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Елфимов Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Елфимов Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 14.01.2009