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Елфимов Тихон Иванович

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Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С ?.08.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.08.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 03.05.1951

Сын: Елфимов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Елфимова Анна Алексанровна

Центральный Коспашский, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
1952

Сын: Елфимов Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Елфимова Анна Алексанровна

Центральный Коспашский, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елфимова Анна Алексанровна

Смерть
Неизвестно
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