Елфимов Тихон Иванович
Место рождения
Дата рожденияС ?.08.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.08.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 03.05.1951
Сын: Елфимов Николай Тихонович
Мать ребёнка: Елфимова Анна Алексанровна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Елфимов Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Елфимова Анна Алексанровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно