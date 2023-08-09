Плеханова (Русакова) Людмила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Русакова) Людмила Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русаков Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1902

Дочь: Летания Мария Семеновна

Отец ребёнка: Плеханов Семён Спиридонович

Новокуркино, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Смерть
1963
Вязовая, Усть-Катавский, Челябинская область
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