Плеханова (Русакова) Людмила Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русаков Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
25.02.1902
Дочь: Летания Мария Семеновна
Отец ребёнка: Плеханов Семён Спиридонович
Новокуркино, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Смерть
1963
Вязовая, Усть-Катавский, Челябинская область