Куранова Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1922
Дата смерти13.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1922
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
03.04.1945
Дочь: Камышова Анна Никитична
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1947
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1950
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1952
Сын: Куранов Пётр Никитич
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1954
Дочь: Филатова Раиса Никитовна
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1956
Сын: Куранов Алексей Никитович
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1961
Дочь: Шмырёнкова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1961
Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович
Смерть
13.11.1981