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Куранова Мария Сергеевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.03.1922

Дата смерти

13.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1922

Отец: Мысякин Сергей Григорьевич

Мать: Мысякина Пелагея Фёдоровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1944

Муж: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.04.1945

Дочь: Камышова Анна Никитична

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.05.1947

Сын: Куранов Василий Никитич

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.05.1950

Сын: Куранов Николай Никитич

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.07.1952

Сын: Куранов Пётр Никитич

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.05.1954

Дочь: Филатова Раиса Никитовна

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1956

Сын: Куранов Алексей Никитович

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Куранов Виктор Никитович

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.01.1961

Дочь: Шмырёнкова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.01.1961

Сын: Куранов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Куранов Никита Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.11.1981
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
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