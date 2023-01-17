Мамаева Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Мамаев Михаил Перфенович

Отец ребёнка: Мамаев Парфен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марья Парфеновна

Отец ребёнка: Мамаев Парфен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Мамаев Алексей Перфенович

Отец ребёнка: Мамаев Парфен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Парфен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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