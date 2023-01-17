Мамаева Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Мамаев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марья Парфеновна
Отец ребёнка: Мамаев Парфен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Мамаев Алексей Перфенович
Отец ребёнка: Мамаев Парфен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно