Мамаев Парфен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Мамаев Иван Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Мамаева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марья Парфеновна
Мать ребёнка: Мамаева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Мамаев Алексей Перфенович
Мать ребёнка: Мамаева Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно