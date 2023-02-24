Мамаев Парфен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Парфен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Мамаев Иван Лукич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Мамаев Михаил Перфенович

Мать ребёнка: Мамаева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марья Парфеновна

Мать ребёнка: Мамаева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Мамаев Алексей Перфенович

Мать ребёнка: Мамаева Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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