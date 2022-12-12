Мамаев Иван Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Иван Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Мамаев Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Мамаев Парфен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Мамаев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Мамаев Гаврило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1857
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