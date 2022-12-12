Мамаев Иван Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Мамаев Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1857