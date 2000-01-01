Мамаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Мамаев Иван Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Мамаева Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Мамаев Поликарп Николаевич
Мать ребёнка: Мамаева Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Мамаева Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Мамаева Наталья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно