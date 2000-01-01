Мамаев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Мамаев Иван Лукич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мамаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мамаева Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Мамаев Поликарп Николаевич

Мать ребёнка: Мамаева Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Мамаев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Мамаева Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Мамаева Наталья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно
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