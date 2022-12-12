Мамаева Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мамаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Мамаев Поликарп Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Мамаев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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