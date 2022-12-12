Мамаева Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Мамаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Мамаев Поликарп Николаевич
Отец ребёнка: Мамаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Мамаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно