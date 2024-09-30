Халцонен Андрей Генрихович
Место рождения
Дата рождения14.04.1831
Дата смерти02.01.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1831
Рождение ребёнка
19.10.1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1856
Сын: Халцонен Генрих Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1861
Дочь: (Халцонен) Ева Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1866
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.01.1878