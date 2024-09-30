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Халцонен Андрей Генрихович

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.04.1831

Дата смерти

02.01.1878

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1831

Отец: Халцонен Генрих

Мать: Халцонен (Луукканен) Ева Андреевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1854

Сын: Халцонен Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1856

Сын: Халцонен Генрих Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1861

Дочь: (Халцонен) Ева Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1866

Сын: Халцонен Адам Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
02.01.1878

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