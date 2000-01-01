Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Козелок Владимир Владимирович
Козелок Владимир Владимирович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1982
Пол
Мужской
Отец
Козелок Владимир Александрович
1949 г.р.
Мать
Козелок (Шевчишина) Нина Ивановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1982
Отец:
Козелок Владимир Александрович
Мать:
Козелок Нина Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия