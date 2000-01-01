Козелок Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозелок Владимир Владимирович

Козелок Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1982

Отец: Козелок Владимир Александрович

Мать: Козелок Нина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close