Козелок (Шевчишина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козелок (Шевчишина) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1950

Отец: Шевчишин Иван

Мать: Шевчишина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1978

Дочь: Козелок Мария Александровна

Отец ребёнка: Козелок Владимир Александрович

Рождение ребёнка
27.04.1982

Сын: Козелок Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Козелок Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козелок Владимир Александрович

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