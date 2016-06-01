Козелок (Шевчишина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1950
Отец: Шевчишин Иван
Рождение ребёнка
24.09.1978
Дочь: Козелок Мария Александровна
Отец ребёнка: Козелок Владимир Александрович
Рождение ребёнка
27.04.1982
Сын: Козелок Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Козелок Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно