Привольнев Карп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Привольнев Яков
Мать: Привольнева Васса
Рождение ребёнка
С 1907 по 1915
Дочь: Клавдия Карповна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Привольнев Николай Карпович
Рождение ребёнка
25.06.1916
Сын: Привольнев Макар Карпович
Мать ребёнка: Анастасия Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Мария Карповна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Елена Карповна
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Привольнев Вятчеслав Карпович
Смерть
Неизвестно