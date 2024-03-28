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Привольнев Карп Яковлевич

Место рождения

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Привольнев Яков

Мать: Привольнева Васса

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
С 1907 по 1915

Дочь: Клавдия Карповна

Мать ребёнка: не указана

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Привольнев Николай Карпович

Мать ребёнка: не указана

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Привольнев Макар Карпович

Мать ребёнка: Анастасия Демьяновна

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Мария Карповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Елена Карповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Привольнев Вятчеслав Карпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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