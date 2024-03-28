Привольнев Макар Карпович
Место рождения
Дата рождения25.06.1916
Дата смерти12.04.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916
Отец: Привольнев Карп Яковлевич
Мать: Анастасия Демьяновна
Рождение ребёнка
08.01.1948
Сын: Привольнев Николай Макарович
Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна
Рождение ребёнка
27.09.1951
Дочь: Антонина Макаровна
Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Поскрёбышева Людмила
Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна
Рождение ребёнка
01.01.1958
Сын: Привольнев Владимир Макарович
Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Шапоренко Надежда Макаровна
Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Привольнев Михаил Макарович
Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1972
Красное, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым