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Привольнев Макар Карпович

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Место рождения

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.06.1916

Дата смерти

12.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916

Отец: Привольнев Карп Яковлевич

Мать: Анастасия Демьяновна

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1948

Сын: Привольнев Николай Макарович

Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1951

Дочь: Антонина Макаровна

Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Поскрёбышева Людмила

Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1958

Сын: Привольнев Владимир Макарович

Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна

Паново, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Шапоренко Надежда Макаровна

Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна

Паново, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Привольнев Михаил Макарович

Мать ребёнка: Привольнева Нина Парфёновна

Паново, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привольнева Нина Парфёновна

Смерть
12.04.1972
Красное, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым
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