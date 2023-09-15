(Стукова) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стукова) Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1894

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Стуков Василий Филаретович

Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Стуков Василий Филаретович

Рождение ребёнка
11.12.1900

Сын: Стуков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Стуков Василий Филаретович

Рождение ребёнка
30.12.1904

Сын: Стуков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Стуков Василий Филаретович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуков Василий Филаретович

Смерть
Неизвестно
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