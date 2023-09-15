(Стукова) Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1894
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Стуков Василий Филаретович
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Стуков Василий Филаретович
Рождение ребёнка
11.12.1900
Отец ребёнка: Стуков Василий Филаретович
Рождение ребёнка
30.12.1904
Отец ребёнка: Стуков Василий Филаретович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно