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Баева Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Между 1902 и 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Баев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Баев Иван Николаевич

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Воробьёва (Баева) Феозва Ивановна

Отец ребёнка: Баев Иван Николаевич

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Баева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Баев Иван Николаевич

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Баева) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Баев Иван Николаевич

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1902 и 1915

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