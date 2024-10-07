Баева Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиМежду 1902 и 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Иван Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Баев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Воробьёва (Баева) Феозва Ивановна
Отец ребёнка: Баев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Баева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Баев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Баева) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Баев Иван Николаевич
Смерть
Между 1902 и 1915