Бещева (Ильичева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильичев
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
сайт MyHeritage, семейный сайт Ягодины/Кувшиновы, админ Леонид Зайцев, США
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Бещева) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Бещева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Бещева) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Рождение ребёнка
05.04.1879
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Бещева) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Бещева) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бещева (Горизонтова) Юля Алексеевна
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Бещева) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Бещев Алексей
Смерть
1898
Рождение ребёнка
18.04.1976
Отец ребёнка: Бещев Алексей