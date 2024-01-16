Бещева (Ильичева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бещева (Ильичева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильичев

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
сайт MyHeritage, семейный сайт Ягодины/Кувшиновы, админ Леонид Зайцев, США
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Бещева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Бещева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Бещева) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1879

Сын: Бещев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Бещева) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Бещева) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Бещев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бещева (Горизонтова) Юля Алексеевна

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Бещева) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Бещев Алексей

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1898
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.04.1976

Сын: Бещев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бещев Алексей

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