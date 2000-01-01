Нарцызова Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызова Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарцызов Георгий Александрович

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей

Отец ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно

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