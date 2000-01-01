Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно

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Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
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Отец: не указан

Мать: Нарцызова Татьяна Георгиевна

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