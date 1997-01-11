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Должкова Татьяна Александровна
Должкова Татьяна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.1974
Пол
Женский
Отец
Должков Александр Иванович
1945 г.р.
Мать
Должкова-Реус Светлана Васильевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1974
Отец:
Должков Александр Иванович
Мать:
Должкова-Реус Светлана Васильевна
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