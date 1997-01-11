Должкова-Реус Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1969
Сын: Должков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Должков Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1974
Дочь: Должкова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Должков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно