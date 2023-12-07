Брагина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина Мария Ивановна

Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

23.03.1902

Дата смерти

30.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1930

Дочь: Ампилогова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Брагин Алексей Петрович

Смерть
30.03.1983
Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

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