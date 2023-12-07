Брагина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.03.1902
Дата смерти30.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1930
Дочь: Ампилогова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Брагин Алексей Петрович
Смерть
30.03.1983
Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край