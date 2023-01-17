Трантин Василий Фомич
Место рождения
Дата рождения06.03.1899
Дата смерти26.01.1965
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1899
Образование
1908 или 1916
Школа грамоты(начальное образование)
Работа или профессия
До 1917
Муром, округ Муром, Владимирская область
По словам племяннице(Марии Сергеевны Агаповой) работал кондитером
Работа или профессия
До ?.10.1918
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Матросом на коммерческом пароходе
Военная служба
С 15.11.1918 по 20.11.1954
Пошел добровольцем в Красную Армию
Получение воинского звания/чина
?.12.1919
Стал младшим командиром
Образование
1923 или 1926
Окончил Кавказские кавалерийские курсы в Тифлисе
Образование
Около 1927
Переподготовка на кавалерийских курсах
Получение воинского звания/чина
?.05.1942
Получил звание генерал-майора
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда»
Образование
?.12.1942
Ускоренный курс Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова
Военная награда
10.02.1943
Орден Красного Знамени
Военная награда
03.11.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
21.02.1945
Орден Ленина
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Работа или профессия
?.11.1945
Стал комендантом города Киев
Военная награда
20.06.1949
Орден Красного Знамени
Демобилизация
20.11.1954
Остался жить в Киеве
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трантина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Трантина Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1965
Киев, Киевский уезд
Похоронен на Лукьяновском военном кладбище, Киев