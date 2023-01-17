Трантина Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трантина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Трантин Василий Фомич
Смерть
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Похоронена на Лукьяновском военном кладбище, Киев