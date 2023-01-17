Трантина Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Василий Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трантина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Трантин Василий Фомич

Смерть
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Похоронена на Лукьяновском военном кладбище, Киев
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