Дементиева (Минина) Матрона Семеновна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1851
Дочь: Игнатьева (Дементиева) Елена Петровна
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Посвящение в духовный сан
До 1859
Наклонности в расколе
Место жительства
1859
Бракосочетание
23.01.1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1861
Дочь: Дементьева Ирина Петровна
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
08.04.1862
Дочь: Дементьева Александра Петровна
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
26.12.1863
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
25.09.1865
Сын: Дементьев Сергей Петрович
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1867
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1869
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1872
Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно