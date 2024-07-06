Дементиева (Минина) Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементиева (Минина) Матрона Семеновна

Место рождения

Кимасозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимасозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.05.1851

Дочь: Игнатьева (Дементиева) Елена Петровна

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дементиев Иван Петрович

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
До 1859
Кимасозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Наклонности в расколе
Место жительства
1859
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
23.01.1859

Муж: Дементиев Петр Андреевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1861

Дочь: Дементьева Ирина Петровна

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1862

Дочь: Дементьева Александра Петровна

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1863

Сын: Дементьев Федор Петрович

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1865

Сын: Дементьев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1867

Сын: Дементиев Исай Петрович

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1869

Сын: Дементьев Семен Петрович

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1872

Сын: Дементьев Петр Петрович

Отец ребёнка: Дементиев Петр Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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