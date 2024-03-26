Шишкина (Кондратьева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1951
Рождение ребёнка
13.09.1978
Дочь: Шишкина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Шишкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1986
Сын: Шишкин Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Шишкин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно