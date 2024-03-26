Шишкина (Кондратьева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Кондратьева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1951

Отец: Кондратьев Иван Спиридонович

Мать: Кондратьева Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
13.09.1978

Дочь: Шишкина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Шишкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1986

Сын: Шишкин Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Шишкин Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно
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