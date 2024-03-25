Шишкин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1978
Дочь: Шишкина Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1986
Сын: Шишкин Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно