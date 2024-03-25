Шишкин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1978

Дочь: Шишкина Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1986

Сын: Шишкин Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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