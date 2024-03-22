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Татьяна Сергеева

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Георгий Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1880

Сын: Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1882

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1885

Сын: Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1891

Дочь: Александра Егорова

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1894

Дочь: Ирина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1897

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1900

Дочь: Христина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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