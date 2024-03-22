Татьяна Сергеева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
28.01.1879
Муж: Георгий Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1880
Сын: Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
20.11.1882
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
14.11.1885
Сын: Григорий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
27.04.1891
Дочь: Александра Егорова
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
08.04.1894
Дочь: Ирина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
05.03.1897
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
04.02.1900
Дочь: Христина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Смерть
Неизвестно