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Герасимова Евдокия Ивановна

Место рождения

Тамушинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Герасимов Иван Петров

Мать: не указана

Тамушинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1896

Сын: Салтыков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Салтыков Тимофей Евстигнеев

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Салтыков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Салтыков Тимофей Евстигнеев

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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