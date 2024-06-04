Герасимова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Герасимов Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1896
Сын: Салтыков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Салтыков Тимофей Евстигнеев
Рождение ребёнка
1900
Сын: Салтыков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Салтыков Тимофей Евстигнеев
Смерть
Неизвестно