Салтыков Тимофей Евстигнеев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Салтыков Евстигней Василисков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1896
Сын: Салтыков Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Салтыков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно