Салтыков Тимофей Евстигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыков Тимофей Евстигнеев

Салтыков Тимофей Евстигнеев

Место рождения

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Салтыков Евстигней Василисков

Мать: не указана

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1896

Сын: Салтыков Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Ивановна

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Салтыков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Ивановна

Рупасовской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.