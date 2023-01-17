Рудаков Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1980
Сын: Рудаков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Рудакова Татьяна Кирьяновна
Рождение ребёнка
15.03.1984
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Рудакова Татьяна Кирьяновна
Бракосочетание
Неизвестно