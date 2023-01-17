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Рудаков Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1980

Сын: Рудаков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Рудакова Татьяна Кирьяновна

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1984

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Рудакова Татьяна Кирьяновна

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Татьяна Кирьяновна

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