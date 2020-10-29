Давиташвили Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1942
Дата смерти29.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.12.1968
Жена: Головкина Светлана
Рождение ребёнка
01.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головкина Светлана
г,Москва
Рождение ребёнка
08.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головкина Светлана
г Москва
Смерть
29.10.2020
г Москва
Причина смерти: лимфома
Похороны
Неизвестно
ряз.обл.дер.большое коровино