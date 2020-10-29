Давиташвили Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиташвили Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1942

Дата смерти

29.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.12.1968

Жена: Головкина Светлана

Рождение ребёнка
01.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Светлана

г,Москва
Рождение ребёнка
08.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Светлана

г Москва
Смерть
29.10.2020
г Москва
Причина смерти: лимфома
Похороны
Неизвестно
ряз.обл.дер.большое коровино
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