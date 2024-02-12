Головкина (Головкина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Головкина) Светлана

Место рождения

г Свердловск

Дата рождения

07.04.1943

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1943

Отец: Головкин Иван

Мать: Головкина Екатерина

г Свердловск
Бракосочетание
20.12.1968

Муж: Давиташвили Анатолий

Рождение ребёнка
01.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давиташвили Анатолий

г,Москва
Рождение ребёнка
08.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давиташвили Анатолий

г Москва
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