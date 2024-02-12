Головкина (Головкина) Светлана
Место рожденияг Свердловск
Дата рождения07.04.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1943
Отец: Головкин Иван
Мать: Головкина Екатерина
г Свердловск
Бракосочетание
20.12.1968
Муж: Давиташвили Анатолий
Рождение ребёнка
01.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давиташвили Анатолий
г,Москва
Рождение ребёнка
08.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давиташвили Анатолий
г Москва