Ваганов Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1953

Дочь: Ваганова Ирина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1963

Дочь: Ваганова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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