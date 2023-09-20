Ваганова Алевтина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1963
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1963
Отец: Ваганов Александр Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульга Ксения Александровна
Отец ребёнка: Шульга Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1989
Сын: Харитонов Василий Павлович
Отец ребёнка: Харитонов Павел Васильевич