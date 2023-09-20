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Ваганова Алевтина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1963

Отец: Ваганов Александр Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульга Ксения Александровна

Отец ребёнка: Шульга Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1989

Сын: Харитонов Василий Павлович

Отец ребёнка: Харитонов Павел Васильевич

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