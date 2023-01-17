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Вшивцев Макар Захарович

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Место рождения

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Вшивцев Захар Евстафьевич

Мать: не указана

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Катерина Макаравна

Мать ребёнка: Вшивцева Неонила Семёновна

Крысовский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Артём Макарович

Мать ребёнка: Вшивцева Неонила Семёновна

Крысовский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Неонила Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Крысовский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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