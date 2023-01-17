Вшивцев Макар Захарович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Вшивцев Захар Евстафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Катерина Макаравна
Мать ребёнка: Вшивцева Неонила Семёновна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Вшивцева Неонила Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763