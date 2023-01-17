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Чижов Василий

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Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырева Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижова Апфия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Чижова Татьяна?

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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