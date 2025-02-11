Ерофеева Елена Васильевна Устимова 1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеева Елена Васильевна Устимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1912, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Устимов Василий СеменовичНеизвестно г.р.
Мать
Устимова Прасковья ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ерофеев Николай Петрович08.04.1932 г.р.
Ландина (Ерофеева) Галина Петровна1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Устимов Василий Семенович

Мать: Устимова Прасковья Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.06.1931

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.04.1932

Сын: Ерофеев Николай Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ландина (Ерофеева) Галина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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