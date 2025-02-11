Ерофеева Елена Васильевна Устимова
женский, родилась 1912, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецУстимов Василий СеменовичНеизвестно г.р.
МатьУстимова Прасковья ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ерофеев Николай Петрович08.04.1932 г.р.
Ландина (Ерофеева) Галина Петровна1934 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.06.1931
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.04.1932
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ландина (Ерофеева) Галина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно