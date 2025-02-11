Устимов Василий Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Устимов Василий Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1953

Отец
Устимов Семен Максимович1865 г.р.
Мать
Устимова Васса Фроловна Лазарева1864 г.р.
Дети
Ерофеева Елена Васильевна Устимова1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устимов Семен Максимович

Мать: Устимова Васса Фроловна Лазарева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ерофеева Елена Васильевна Устимова

Мать ребёнка: Устимова Прасковья Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1953

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