Устимов Василий Семенович
мужской, родился Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1953
ОтецУстимов Семен Максимович1865 г.р.
МатьУстимова Васса Фроловна Лазарева1864 г.р.
Дети
Ерофеева Елена Васильевна Устимова1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ерофеева Елена Васильевна Устимова
Мать ребёнка: Устимова Прасковья Ивановна
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1953