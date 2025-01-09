Белокопытов Федор Агафонович
мужской, родился Около 1828, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецБелокопытов Агафон СтепановичОколо 1796 г.р.
МатьБелокопытова Агафия СтепановнаОколо 1796 г.р.
Супруги
Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна01.09.1828 ст. г.р.
Дети
(Белокопытова) Ирина Федоровна05.04.1851 ст. г.р.
(Белокопытова) Мелания ФедоровнаОколо 1852 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.07.1847 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1851 ст.
Дочь: (Белокопытова) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Белокопытова) Мелания Федоровна
Мать ребёнка: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна
Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.
Сын: Белокопытов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна
Рождение ребёнка
25.02.1857 ст.
Сын: Белокопытов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна
Смерть
После 1858