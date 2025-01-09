Белокопытов Федор Агафонович Около 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Белокопытов Федор Агафонович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1828, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Белокопытов Агафон СтепановичОколо 1796 г.р.
Мать
Белокопытова Агафия СтепановнаОколо 1796 г.р.
Супруги
Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна01.09.1828 ст. г.р.
Дети
(Белокопытова) Ирина Федоровна05.04.1851 ст. г.р.
(Белокопытова) Мелания ФедоровнаОколо 1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Белокопытов Агафон Степанович

Мать: Белокопытова Агафия Степановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
29.07.1847 ст.

Жена: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.04.1851 ст.

Дочь: (Белокопытова) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Белокопытова) Мелания Федоровна

Мать ребёнка: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.01.1855 ст.

Сын: Белокопытов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
25.02.1857 ст.

Сын: Белокопытов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Белокопытова (Кажухова) Марфа Борисовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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