Агафья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1765 и 1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 09.10.1765 ст.
Муж: Неизвестно
Смерть
Между 1765 и 1777
Бракосочетание
09.10.1765 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
вдова вторым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 3. Метрические книги церквей г... Показать все