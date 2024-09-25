Агафья Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1765 и 1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 09.10.1765 ст.

Муж: Неизвестно

Смерть
Между 1765 и 1777
Бракосочетание
09.10.1765 ст.

Муж: Карп Степанович / Стефанович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
вдова вторым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 3. Метрические книги церквей г... Показать все

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