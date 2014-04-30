Земцова (Иванова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцова (Иванова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Иванова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земцов Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булдина Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

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