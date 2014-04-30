Земцова (Иванова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земцов Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булдина Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан