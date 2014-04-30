Иванова Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1924
Дата смерти30.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1961
Дочь: Киреева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земцова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.04.2014