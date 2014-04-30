Иванова Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1924

Дата смерти

30.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1961

Дочь: Киреева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земцова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.04.2014
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