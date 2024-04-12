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Шаламов Димитрий Андреев

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Шаламов Андрей Михайлов

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.08.1809

Дочь: Наталия Дмитриева

Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1813

Сын: Шаламов Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1815

Дочь: Хиония Димитриева

Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1817

Сын: Шаламов Адриан Димитриев

Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1819

Сын: Шаламов Антоний Димитриев

Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1821

Дочь: Елисавета Димитриева

Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.10.1833

Жена: Шаламова Евдокия Филиппова

Рождение ребёнка
11.03.1835

Сын: Шаламов Феофан Димитриев

Мать ребёнка: Шаламова Евдокия Филиппова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1836

Дочь: Филицата Димитриева

Мать ребёнка: Шаламова Евдокия Филиппова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1840

Сын: Шаламов Дорофей Димитриев

Мать ребёнка: Шаламова Евдокия Филиппова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1844

Сын: Шаламов Венедикт Димитриев

Мать ребёнка: Шаламова Евдокия Филиппова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Христина Алексиева

Смерть
Неизвестно
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