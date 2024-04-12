Шаламов Димитрий Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Шаламов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
27.08.1809
Дочь: Наталия Дмитриева
Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева
Рождение ребёнка
16.12.1813
Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева
Рождение ребёнка
06.04.1815
Дочь: Хиония Димитриева
Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева
Рождение ребёнка
23.08.1817
Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева
Рождение ребёнка
04.08.1819
Сын: Шаламов Антоний Димитриев
Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева
Рождение ребёнка
06.09.1821
Дочь: Елисавета Димитриева
Мать ребёнка: Шаламова Христина Алексиева
Бракосочетание
11.10.1833
Рождение ребёнка
11.03.1835
Мать ребёнка: Шаламова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: Филицата Димитриева
Мать ребёнка: Шаламова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
05.06.1840
Сын: Шаламов Дорофей Димитриев
Мать ребёнка: Шаламова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
14.03.1844
Сын: Шаламов Венедикт Димитриев
Мать ребёнка: Шаламова Евдокия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно