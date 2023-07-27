Шаламова (Шаламова) Христина Алексиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти13.07.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1809
Дочь: Наталия Дмитриева
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Рождение ребёнка
16.12.1813
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Рождение ребёнка
06.04.1815
Дочь: Хиония Димитриева
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Рождение ребёнка
23.08.1817
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Рождение ребёнка
04.08.1819
Сын: Шаламов Антоний Димитриев
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Рождение ребёнка
06.09.1821
Дочь: Елисавета Димитриева
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1833
Причина смерти: от водянной болезни