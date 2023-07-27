Шаламова (Шаламова) Христина Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шаламова) Христина Алексиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

13.07.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1809

Дочь: Наталия Дмитриева

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1813

Сын: Шаламов Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1815

Дочь: Хиония Димитриева

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1817

Сын: Шаламов Адриан Димитриев

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1819

Сын: Шаламов Антоний Димитриев

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1821

Дочь: Елисавета Димитриева

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Димитрий Андреев

Смерть
13.07.1833
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от водянной болезни
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