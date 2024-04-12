Шаламова (Белоносова) Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рождения27.02.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1814
Бракосочетание
11.10.1833
Рождение ребёнка
11.03.1835
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: Филицата Димитриева
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Рождение ребёнка
05.06.1840
Сын: Шаламов Дорофей Димитриев
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Рождение ребёнка
14.03.1844
Сын: Шаламов Венедикт Димитриев
Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев
Смерть
Неизвестно