Шаламова (Белоносова) Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Белоносова) Евдокия Филиппова

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Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

27.02.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1814

Отец: Белоносов Филипп Никитин

Мать: Белоносова Параскева Семенова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
11.10.1833

Муж: Шаламов Димитрий Андреев

Рождение ребёнка
11.03.1835

Сын: Шаламов Феофан Димитриев

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1836

Дочь: Филицата Димитриева

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1840

Сын: Шаламов Дорофей Димитриев

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1844

Сын: Шаламов Венедикт Димитриев

Отец ребёнка: Шаламов Димитрий Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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