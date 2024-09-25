Севостьянова (Рогачева) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
вычеслено от даты бракосочетания 24 г. 2 брак
Бракосочетание
25.10.1896
Рождение ребёнка
22.01.1900
Дочь: Севостьянова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.10.1904
Дочь: Севостьянова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.04.1906
Сын: Севостьянов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.08.1911
Сын: Севостьянов Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Прокопьевич
Смерть
Неизвестно