Севостьянова (Рогачева) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Рогачева) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

вычеслено от даты бракосочетания 24 г. 2 брак
Бракосочетание
25.10.1896

Муж: Севостьянов Михаил Прокопьевич

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1900

Дочь: Севостьянова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Прокопьевич

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1904

Дочь: Севостьянова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Прокопьевич

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.04.1906

Сын: Севостьянов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Прокопьевич

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1911

Сын: Севостьянов Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Прокопьевич

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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