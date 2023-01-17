Болотина Матрона Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1808 ст.
Дочь: Болотина Екатерина Панфиловна
Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
06.01.1815 ст.
Сын: Болотин Афанасий Панфилович
Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1817 ст.
Дочь: Болотина Евдокия Панфиловна
Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1819 ст.
Сын: Болотин Матвей Панфилович
Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1821
Дочь: Болотина Мария Панфиловна
Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович
Смерть
Между 1850 и 1858