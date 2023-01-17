Болотина Матрона Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина Матрона Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1808 ст.

Дочь: Болотина Екатерина Панфиловна

Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1808

Муж: Болотин Панфил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1815 ст.

Сын: Болотин Афанасий Панфилович

Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1817 ст.

Дочь: Болотина Евдокия Панфиловна

Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1819 ст.

Сын: Болотин Матвей Панфилович

Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1821

Дочь: Болотина Мария Панфиловна

Отец ребёнка: Болотин Панфил Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1850 и 1858
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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